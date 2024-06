Média : le ministre Alioune Sall annonce un soutien de l'État aux entreprises de presse en conformité avec les services des impôts

À l'occasion de la Journée de réflexion des médias accentuée sur la liberté de presse, les lanceurs d'alerte et la sécurité des journalistes, initiée par le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique et la convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) et d’autres partenaires, le ministre Alioune Sall s’est exprimé sur plusieurs points à l’occasion de l’ouverture des travaux ce mardi 25 juin 2024.



En effet, ces travaux sont une occasion de réunir les acteurs de presse afin d’améliorer les conditions de travail de la presse sénégalaise. Ainsi, des points tels que la liberté de la presse, la loi sur les lanceurs d’alerte, la sécurité des journalistes, le fonds d’appui et de développement de la presse, les impôts, entre autres, ont été abordés.



À cet effet, allant dans le même sens des déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko concernant le paiement des impôts des entreprises de presse, Alioune Sall a, à son tour abordé la question sans complaisance.



« Les entreprises de presse demeurent des entreprises régies par les règlements en vigueur et doivent aussi se conformer aux lois en payant leurs impôts, d’autant plus si ces contributions sont prélevées des revenus de leurs travailleurs. Le premier responsable pour la garantie de conditions optimales de travail du professionnel des médias demeure son employeur », a déclaré le ministre Alioune Sall lors de l’ouverture des travaux de la Journée de réflexion sur les médias.



Poursuivant, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique aborde dans la foulée le « fonds d’appui et de développement de la presse. »



« C’est l’occasion pour moi d’aborder pleinement le fonds d’appui et de développement de la presse, dont je suis conscient des préoccupations de gouvernance soulignées par les acteurs de la presse. »