Me Massokhna Kane au ministre Alioune Sall : « L’ARTP doit être forte et elle ne l’est pas pour le moment ! »

Le président de « SOS consommateurs », Me Massokhna Kane, a interpellé le nouveau ministre de la Communication, des télécommunications et du numérique, Alioune Sall, sur la nécessité de renforcer l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP). Selon lui, l'ARTP n'est actuellement pas assez forte et autonome pour faire face aux grands acteurs du marché. « L'ARTP doit être forte et elle ne l'est pas pour le moment », a-t-il déclaré, ce jeudi lors des journées de concertation sur la régulation des communications électroniques. Me Kane appelle donc le ministre à faire du renforcement institutionnel de l'ARTP une priorité, afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle de garant d'un écosystème numérique dynamique et équilibré au Sénégal.