Me El Hadji Diouf, avocat de Moustapha Diakhaté : "On cherche la petite bête pour faire taire un éminent intellectuel..."

L'avocat de Moustapha Diakhaté, Me El Hadji Diouf, a fait sa plaidoirie dans la salle d'audience du Tribunal de Grande Instance de Dakar, ce jeudi 28 novembre. Propre à son style, l'avocat a fait son show, devant les juges, demandant ainsi la libération de son client.



On dit que "dinaleu alakk", c'est un mot injurieux. Non, rétorque Me El Hadji Diouf. "Dinala alakk, où est l'injure", s'interroge l'avocat qui a plaidé pour la relaxe de son client, au Tribunal de Dakar. "On cherche la petite bête pour faire taire un éminent intellectuel, un homme politique aguerri, très perspicace." Pour Me El Hadji Diouf, "ce sont des gens qui n'ont rien compris. Qui veulent être plus royalistes que le roi. (...) Ils s'enferment dans leur bureau pour interpréter les propos des gens. '" Naniou mandou", a indiqué l'avocat de l'ancien parlementaire, Moustapha Diakhaté.