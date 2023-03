Me Ciré Clédor Ly charge l’Etat et le tribunal : «Aujourd’hui le juge a perdu son latin»

Face à la presse, Me Ciré Clédor Ly a dénoncé ce qu’il a appelé immixtion de l’exécutif dans ce procès. Il regrette en ses termes «Il est manifeste que la politique est entrée dans le palais de justice. Nous avons assisté à une véritable folie judiciaire. Un tribunal qui a perdu son droit et son latin» regrette l’avocat.



«Nous ne sommes pas devant un tribunal, mais devant un organe commandité. C’est une attaque contre la profession d’avocat. On ne sait pas dans quel avion ils ont mis notre confrère et il est injoignable. Ce n’est pas à l’Etat de décider qui doit défendre un client alors qu’il a laissé un avocat étranger défendre l’autre partie. Nous sommes devant précédent» fait savoir l’avocat qui s'adresse à la communauté internationale.