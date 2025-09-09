Match Sénégal/RDC : Le PR Diomaye Faye formule des prières et encouragements aux Lions de la Téranga

Le chef de l’État a joint par téléphone le capitaine de l’équipe nationale, Kalidou Koulibaly, pour lui transmettre le soutien indéfectible de tout un peuple. « C’est onze Lions contre onze Léopards, je pense que le jeu est déjà fait ! Vous êtes prêts à rugir ? », a lancé le président au capitaine, dans une ambiance empreinte de complicité.



Kalidou Koulibaly, confiant, a répondu : « Oui, on est prêt pour ce match-là. À la maison, il fallait faire un sans-faute, on l’a fait, Alhamdoulilah ! Et là, on se prépare pour le match de tout à l’heure. On sait que ça va être une guerre, mais on veut vous faire plaisir, Inchallah. »



Le président Diomaye Faye a également salué l’engagement et la détermination des Lions, rappelant la rage de vaincre qui caractérise l’équipe nationale : « Je disais au coach que nous avons noté l’engagement et la détermination de l’équipe. Nous savons que vous avez la rage de vaincre. Comprenez que nous ne pouvons pas faire le déplacement à Kinshasa, mais les cris que vous entendez des gradins sont ceux du peuple sénégalais qui vous pousse vers la victoire. »

