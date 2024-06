Marché des Eurobonds : Le Sénégal signe son retour et lève avec succès 450 milliards de francs CFA

Dans la perspective de disposer des ressources pour faire face aux dépenses de son budget, pour mobiliser des ressources et financer des opérations majoritaires, le Sénégal vient de franchir un pas important dans le marché des eurobonds. Il vient de réaliser avec succès ce mardi, une émission d'Eurobonds d'un montant de 750 millions de dollars soit près de 450 milliards Fcfa, d'après la plateforme d'informations financières Bloomberg. Le Sénégal devient ainsi le quatrième pays d'Afrique subsaharienne à recourir au marché cette année après la Bénin, la Côte d'Ivoire et le Kenya.Il faut rappeler que la mobilisation en 2022 et 2023 était quasiment nulle car aucun pays n’était parvenu à franchir le pas. C’est après que la Côte d’Ivoire et le Bénin, après la dernière levée sur les marchés internationaux qui remontait au 2 juin 2021, sont retournés sur le marché.Le Sénégal effectue ainsi un retour sur le marché des Eurobonds après avoir réalisé à l'époque, sa sixième émission d'obligations souveraines, un montant de 508 milliards de FCfa avec un taux d'intérêt fixe de 5,375 % sur une maturité finale de 16 ans.