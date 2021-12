Marché de l’énergie : Les prestataires agréés par la Senelec réclament leur part à l’État

Au sortir de cette audience, le coordinateur du collectif Birima Fall se dit très confiant pour que ce problème soit résolu. « Le ministre nous a promis de régler la situation et nous, nous avons jugé utile de nous trouver autour de l’essentiel et de travailler au renforcement de nos conditions de travail », révèle le coordonnateur. Après plusieurs rencontres avec les membres du gouvernement, les prestataires peuvent retrouver de l’espoir.Lors de ce point de presse, les prestataires ont rappelé leur rôle décisif dans la croissance économique. Momar Talla Fall a expliqué que la mission dudit collectif consistera à convaincre le gouvernement. « Souvent on travaillait et on avait du mal à se faire payer et tout ça s’est réglé et on va continuer notre combat… » Les prestataires ont remercié le ministre et son équipe pour leur soutien permanent et toute l’écoute attentive qu’ils portent à leur cause...