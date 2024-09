Maouloud 2024 : Le Ministre de l’Intérieur annonce une commande de 100 livres en hommage aux enseignements islamiques

Enfin, le Ministre a exprimé une demande du Président de la République : prier pour le pays afin de surmonter les difficultés et renforcer la cohésion sociale. La cérémonie s'est conclue sur un appel à la paix, la justice et la promotion des valeurs humaines, dans un contexte où le Sénégal, comme de nombreuses autres nations, est régulièrement secoué par des crises diverses.

Lors de la cérémonie officielle du Maouloud 2024 à Tivaouane, le Ministre de l'Intérieur, Jean Baptiste Tine, a prononcé un discours empreint de reconnaissance et de réflexion sur les valeurs islamiques et les défis contemporains.L'événement, qui célèbre la naissance du prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui), marque une tradition religieuse importante depuis 1902, instaurée par le vénérable Seydi Elhadji Malick Sy.Dans son allocution, le ministre a salué l'ouvrage récemment publié par les professeurs Kébé et Fall, soulignant l'engagement du chef de l’État et du gouvernement pour la préservation et la vulgarisation des enseignements des érudits. Le Ministre a annoncé la commande de 100 exemplaires de ce livre pour le chef de l’État et l'ensemble du gouvernement, en reconnaissance de leur contribution à l'éducation religieuse et à la transmission des savoirs.L'édition 2024, la 122e du genre, se distingue par des innovations majeures visant à mettre en lumière les valeurs prophétiques. Le discours a également mis en exergue l'intérêt porté par le chef de l’État et le gouvernement au forum du Gamou cette année, centré sur une thématique inspirée du hadith du Prophète : « J’ai été envoyé pour parfaire les nobles valeurs. »Dans son propos, l’autorité a abordé les défis actuels auxquels le Sénégal est confronté, notamment les violences, les accidents de la route, et les problématiques liées à l'immigration. Il a appelé à un retour aux vertus incarnées par le prophète Mohamed, en ces temps marqués par des menaces diverses et une perte préoccupante des valeurs.