Manuel Afonso : « Sadio Mané va devoir subir une opération… »

Sadio Mané va non seulement manquer la coupe du monde 2022 comme confirmé par les médecins de la fédération sénégalaise de football ce jeudi, mais l’attaquant international sénégalais va devoir subir une opération au genou a indiqué Manuel Afonso, l’un des médecins des Lions, au micro de la FSF TV. Ce qui indique clairement que Mané va rester des semaines sans activité physique, sa participation aux huitièmes de finale de la Ligue des champions en est aussi compromise…Le Bayern Munich a été d’une totale transparence, a fait savoir Manuel Afonso qui est revenu sur l’évolution du cas Sadio… « Les dernières nouvelles sont arrivées tout à l’heure et depuis la blessure de Sadio Mané qui est survenue le 8 novembre dernier, on avait pris contact avec le Bayern Munich pour information en primeur. Dès le lendemain le club nous avait montré les images de son IRM qui montrait une blessure au genou droit… »« Ils nous ont convié à examiner et réanimer le joueur avec les images au sein du club c’est pourquoi je me suis déplacé là-bas… Il avait été conclu de refaire une IRM aujourd’hui (jeudi) pour contrôler l’évolution, pour savoir si Sadio Mané était en mesure de tenir sa place ou non… Malheureusement, l’évolution de l’IRM de ce matin nous montre que ce n’est pas favorable comme on l’imaginait, on s’est résolu à annoncer le forfait de Sadio Mané. D’ailleurs une intervention chirurgicale devrait être programmée très prochainement », renseigne le médecin des Lions.