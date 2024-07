Manar Sall, Petrosen sur la disparition de Baba Diao: "Le contenu local a perdu son pionnier"

L’ancien Conseiller technique du ministre du Pétrole et des Énergies et actuel Directeur général de Petrosen Trading et Services, Manar Sall faisait également partie de cette foule de personnalités qui sont venues rendre un dernier hommage au défunt hommes d’affaires, Baba Diao. Manar Sall rappelle de ses relations professionnelles avec Baba. « Il a toujours fait preuve d’une grande disponibilité. Il m’a beaucoup conseillé. Il aimait aussi le Sénégal. Baba Diao était le pionnier du contenu local qui lui tenait vraiment à cœur » a témoigné le DG de Petrosen.