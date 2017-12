Malnutrition : Le nombre d’enfants souffrant de malnutrition aiguë est en baisse dans le Sahel en 2017

En Afrique de l’Ouest, la récurrence des crises sanitaires et nutritionnelles rend de plus en plus vulnérable les populations de la région.



En effet, les études réalisées sur le renforcement des systèmes de santé/résilience et cadres mécanismes de coordination pour la prévention et la réponse aux urgences sanitaires et nutritionnelles au Sahel, révèlent que près d’un quart des populations des neufs pays de la région sahélienne demeure vulnérable aux aléas sanitaires et nutritionnels.



Des études notent qu’« Au Sahel, en dehors du Nigeria, le nombre d’enfants souffrant de malnutrition aiguë a légèrement diminué en 2017».



Cependant, les pays comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, restent toujours des pays où le nombre d’enfants touché par la malnutrition aiguë (MAM et MAS) reste toujours élevé. Pour certains de ces pays, les taux de MAG dépassent les seuils d’urgence, justifiant ainsi le besoin persistant de mettre en place des réponses appropriées dans la région…