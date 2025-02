Macky Amar fils du défunt homme d’affaires Ameth Amar, et sa petite amie au cœur d’un trafic de drogue

L’ombre de la drogue plane à nouveau sur la famille Amar. Cette fois, c’est Macky Amar, fils du défunt homme d’affaires Ameth Amar, qui se retrouve au cœur d’un dossier explosif. Selon L’Observateur, il a été déféré devant le procureur de la République pour association de malfaiteurs et trafic de drogue, aux côtés de sa compagne Alimata Seck et de son ami Mamadou Lamine Diémé.



Un piège tendu par la police



Tout a commencé dimanche dernier, lorsqu’Alimata Seck a été arrêtée après une étroite surveillance policière. Lors d’une fouille corporelle, les limiers de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) découvrent de la drogue sur elle. Pressée de questions, elle balance sans hésitation : la drogue appartiendrait à son petit ami, Macky Amar, qu’elle indique se trouver à l’hôtel Terrou-Bi.



Les enquêteurs ne perdent pas de temps. Ils organisent une descente discrète mais chirurgicale dans l’établissement. Sur place, ils surprennent Macky Amar en flagrant délit, en compagnie de Mamadou Lamine Diémé. Pris sur le fait, les deux hommes n’ont eu aucune échappatoire.



Le protoxyde d’azote, la nouvelle drogue des élites ?



Si le dossier reste encore flou sur la quantité exacte et la nature des produits saisis, L’Observateur rapporte que le protoxyde d’azote fait partie des substances en cause. Connu sous le nom de “gaz hilarant”, ce produit est devenu une drogue prisée dans certains cercles mondains. Facile d’accès, ses effets euphorisants en font un poison silencieux qui séduit de plus en plus de jeunes de milieux aisés.



Un coup dur pour le clan Amar



Cette affaire vient ternir encore un peu plus l’image de la famille Amar. Déjà, en 2021, un autre membre du clan avait été cité dans un dossier similaire. Pour Macky Amar, le fils du puissant industriel, cette descente aux enfers judiciaire risque d’être brutale. Lui qui, il y a encore peu, vivait dans le luxe et les paillettes, se retrouve désormais face au poids implacable de la justice.



Désormais entre les mains du parquet, son sort dépendra des charges qui seront retenues contre lui. Mais une chose est sûre : le nom Amar n’a pas fini de faire la une des faits divers.