Macky 2 / Député Aimé Assine : « Le département d’Oussouye méritait une place parce qu’il a fait le meilleur score de la région, plus de 46% et depuis 7 ans aucun ministre, aucun Dg, aucun chargé de mission »

Contrairement à certains responsables qui félicitent le président de la République sur la formation de premier gouvernement de son second mandat, le seul député du département d’Oussouye n’en a cure. Aimé Assine sans porter de gants, dit ses quatre vérités à Macky Sall qui selon lui, manque de considération à son département et en plus ouvre un boulevard à son farouche opposant Ousmane Sonko, natif de la Casamance.

« Ousmane Sonko a bénéficié à Ziguinchor d'un contexte qui lui était favorable »

« On attend de voir les jours qui suivent parce que ma conviction c’est qu’on aura quelque chose en compensation, parce que sinon politiquement parlant, c'est comme si on disait à Sonko prend on te donne la région. Il est apparu avec regret que la Casamance n’a pas eu la part qui géographiquement lui revient. Moi je suis de ceux qui pensent qu’il faut savoir récompenser les gens. Ce n’est pas parce que nous n’avons pas gagné. Il ne faut pas penser que les gens n’ont pas travaillé. Les résultats d’une élection dépendent d’un contexte. Nous sommes dans un contexte où Monsieur Sonko dont se glorifient beaucoup de personnes, était la seule personne candidate dans toute la région comme aussi Idrissa Seck à Thiès et le président de la République lui même au Fouta (ses origines) et dans le Sine Saloum, la région de son adoption. Ce n’est pas l’efficacité ou le talent de l’homme lui-même, mais c’est plutôt le contexte qui lui est favorable. Il n’y a rien à dire par rapport à lui.

« Le département d’Oussouye méritait une place parce qu’il a fait le meilleur score de la région, avec plus de 46%»

« À Oussouye, nous pensons qu'après sept ans sans un seul ministre, aucun directeur, aucun envoyé spécial même pas un chargé de mission, le département méritait vraiment d’avoir un portefeuille ministériel au moins originaire d’Oussouye. Parce que dans le concert de la Nation, c’est çà l’unité. Si après 7 ans tout un département ne se retrouve pas du tout dans ce qui est en train d’être fait, je crois qu’il y a des interrogations qu’on doit se faire de manière profonde. Je ne parle pas en termes d’Aimé Assine, non, mais je considère que le département d’Oussouye qui a fait le meilleur score de la région avec plus de 46%, méritait quand même une place. Quel que soit la personne qui en bénéficierait. Ce n’est pas un grand département même si on est petit de taille, mais vous savez que nous regorgeons d’énormes potentialités en ressources humaines, y compris dans le domaine des cadres. Il n'y a jamais eu auparavant de régime qui n'ait pas eu ministre originaire d'Oussouye. Et c’est sous l’ère de Macky Sall que nous sommes en train de constater cela. C’est dû à quoi? Un manque de considération, ou bien une méconnaissance ou considération politico-politique ou c’est la responsabilité des responsables?... »