MAGAL 2024- Maïmouna Dièye (ministre de la famille) installe un chapiteau à Touba, délocalise le centre Gindi et met à la disposition du comité 70T de riz, du mil et de l’eau

Maïmouna Dièye, en sa qualité de ministre de la famille et des solidarités , a rencontré le Khalife Général des Mourides en prélude au Grand magal de Touba. Accompagné des agences attachées à son ministère , elle dira avoir, entre autres actions, déployé un chapiteau grandeur nature pour permettre aux populations de mieux s’approprier de son département ministériel. À côté , elle a été aussi veillé à ce que le centre « Gindi » a soit délocalisé à Touba. En plus de ce qui précède , 70 tonnes de riz , de l’huile et beaucoup d’eau ont été mis à la disposition du comité d’organisation du Grand Magal de Touba.