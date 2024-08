MAGAL 2024- Cheikh Tidiane Dièye interdit la vente de l’eau par les véhicules de l'OFOR… Cheikh Bass laisse à l’État le choix du projet idoine…

Le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement est revenu à Touba. Cheikh Tidiane Dièye visitait pour une ultime fois les installations et éprouvait le dispositif mis en place à une semaine du magal pour parer à toutes velléités de pénurie d’eau. En plus de demander à ce que tous les forages marchent, il a aussi signalé la présence de 135 camions citernes. Précision de taille : l’eau n’est pas vendue. « Je demande aux populations de refuser d’acheter l’eau proposée par les véhicules de l' OFOR ». Cheikh Tidiane Dièye dira prendre en compte les chauffeurs véreux qui pourraient se hasarder à passer outre les recommandations. Le Porte-parole du Khalife saluera les efforts consentis par son hôte mais proposera à l’État du Sénégal, au nom de Serigne Mountakha, de choisir parmi les projets d’envergure envisagés ( canal du Baol, l’eau du lac de Guiers, celle de Touba Bogo etc…) celui qui pourra le mieux régler ce casse-tête définitivement .