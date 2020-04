Lutte contre le Covid-19 : Le groupe SABLUX contribue à hauteur de 77 millions F Cfa.

Le groupe SABLUX a apporté sa contribution financière à la lutte contre le coronavirus. Ainsi, la société spécialisée dans l’Immobilier a remis, un chèque de 50 millions de francs au ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, en guise de participation au fonds Force-Covid-19.



C’était en présence du ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, Abdou Karim Fofana. SABLUX en a fait l’annonce, ce mercredi, dans un communiqué.



Mieux, la société a répondu à l’élan de solidarité auquel le président de la République a appelé depuis que le pays a été touché par la pandémie du coronavirus. Le Groupe Sablux, a subventionné quelques familles et communes pour un montant de 27 millions de FCFA.



Le ministre des Finances, tout en rappelant l’importance de cet effort considérable, a «salué le geste doublement patriotique». Abondant dans le même sens que son collègue, le ministre de tutelle a tenu à préciser que SABLUX, 100% sénégalais, «participe déjà activement à la création d’emplois au Sénégal et à la transformation du paysage urbain».



En outre, le groupe SABLUX par la voix de son PDG, A. Lamine Ndiaye et son associé Souleymane Diallo, DG de SABLUX IMMOBILIER, s’est engagé également à la preservation des emplois, gage de résilience économique et social malgré le ralentissement des activités économiques...