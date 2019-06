Lutte contre la Pauvreté à Tamba : "Tambaespoir" au secours de 1400 villages.

Dans la capitale du Sénégal oriental, le taux de pauvreté est estimé à 56,4 %. Ce taux inclut la dimension monétaire et socio-démographique.

Pour lutter contre celle-ci, l'État du Sénegal et ses partenaires ont mis en place de grands projets comme le projet de développement durable du pastoralisme au Sahel (PDDPS) qui a été lancé à Tambacounda en mars dernier. Pour venir en appoint à l'État, la diaspora de la région en France se mobilise autour d’une belle initiative dénommée « Tambespoir ».« Tambespoir » est une association qui a pour but de venir en aide aux populations de la région.

Son champ d’action s’étend dans les 1434 villages qui composent Tambacounda. Depuis Paris où de bonnes volontés et des groupe d’amis collectent des fonds, « nous pensons prendre le problème à bras-le-corps », déclare Ibrahima Kanté, président de Tambespoir.

« Ainsi depuis deux ans, nous distribuons des denrées alimentaires aux personnes qui n’ont aucun soutien extérieur et qui sont livrées à elles- mêmes », ajoute notre interlocuteur qui assure que la distribution des dons collectés depuis la France est confiée à des personnes dignes de foi. "Tambaespoir" veut ainsi contribuer à la réduction de la pauvreté et au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables dans cette partie du pays. Pour la prochaine fête de la Tabaski, Tambespoir qui fait aussi des dons pendant les fêtes religieuses promet de venir en aide à des centaines de personnes démunies.