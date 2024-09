Lutte contre l'émigration irrégulière: " Thiès dispose de plusieurs hectares derrière le bassin de Kissane pour pouvoir maintenir les jeunes"( Habib Kane)

Le président Habib Kane croit dur comme fer qu'il est bel et bien possible de stopper la vague de départs des jeunes via la mer à la recherche d'un avenir incertain. À l'en croire, l'une des solutions est de peaufiner des projets dans l'agroforesterie capables d'enrôler une bonne partie de la jeunesse.



Et selon Habib Kane, Thiès peut d'ailleurs jouer un rôle déterminant dans cette lutte à travers des milliers d'hectares dont la cité du rail dispose qui, d'ailleurs, se situent derrière le bassin de rétention de Kissane.



M. Kane d'inviter les autorités étatiques à travailler avec les acteurs locaux afin d'en faire d'une pierre deux coups: c'est-à-dire sortir Thiès des affres des inondations et et règler par ricochet le problème lié à l'emploi des jeunes. Habib kane a tenu ces propos lors du lancement de son mouvement dénommé " Thiès Suniou Momell"...