Luc Nicolaï : « On ne peut pas faire 20 ans dans la lutte et rivaliser avec des promoteurs qui… »

Interpellé sur le débarquement de nouveaux promoteurs dans le monde de la lutte, Luc Nicolaï se veut respecté et considéré.

Pour lui, après plus de 20 ans d’existence dans la lutte, « il n’est pas normal de nous mesurer avec des promoteurs qui viennent d’arriver », a fait savoir le promoteur du continent. Il signale aussi que les promoteurs expérimentés méritent un peu plus de faveur…