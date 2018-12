Longue absence : Ce que prépare Momo Dieng...

Le leader de Ndobine Band est absent de la scène ces derniers temps. Ce quu fait que ses fans trépignent d'impatience pour le retrouver.

Renseignement pris, Momo Dieng, puisque c’est de lui qu’il s’agit, s’est enfermé pour faire un album explosif qui va sortir en début d’année.

Connu pour ses prestations réussies et ses sorties de plus en plus attendues par les mélomanes et autres ambianceurs, Momo Dieng ne compte pas faire moins que par le passé.

Fils de feu El Hadj Ndiouga Dieng, le natif de Bargny nous réserve en guise d'avant goût, un single culte en ce mois de décembre.

Restez connectés...