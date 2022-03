Locales 2022 / Entre rejet et irrecevabilité : La décision de la Cour d’Appel de Dakar pas du tout favorable aux recours…

La cour d’Appel de Dakar a statué ce mardi sur les contentieux intervenus après les élections territoriales du 23 janvier dernier. Une journée chargée avec notamment 22 dossiers à vider et venant de différents départements du Sénégal.



Parmi ces recours, les plus attendus étaient ceux du Dr Cheikh Dieng de la coalition Wallu Sénégal, d’Oumar Guèye, ministre de la République et porte-parole du gouvernement et aussi de celui d’Aminata Assomme Diatta dans le département de Keur Massar.



Toutefois, l’avis judiciaire n’a pas été favorable à ces hommes politiques qui ont tant tenu, malgré l'élection des maires déjà installés, à obtenir une éventuelle décision annulant la victoire du camp visé. Mais des efforts vains...



Dans le département de Dakar, la Coalition Sénégal Horizon 2035 représentée par Ndèye Fatou Diop Faye, la République des Valeurs, par Lamine Guèye ont fait l’objet d'études de même que la Coalition BBY Sicap Liberté.



Au niveau de la Médina, la coalition Yewwi Askan Wi n’a pu avoir gain de cause face à la furie de Bamba Fall. La Coalition And Nawlé And Ligueye Grand-Yoff également dans la même commune se verra insatisfaite.



À Guédiawaye, c’est la coalition Yewwi Askan Wi et BBY qui sont bien confortées avec les rejets des recours du Parti Euleuk Sénégal Liguey sunu Deuk et de la Coalition Yewwi Askan Wi, au niveau de la commune Wakhinane Nimzatt.



À Pikine, Abdoulaye Timbo remporte la bataille avec le Dr Cheikh Dieng qui, après l’avis défavorable du parquet général, est ensuite débouté par la cour d’Appel. Toujours dans le département de Pikine, la coalition Benno Bokk Yakar à Tivaouane Diacksao, Yewwi Askan Wi à Malika ont été aussi mises dans la corbeille.



À Rufisque comme à Keur Massar, ce sont les deux ministres des collectivités territoriales et celle du commerce et des PME qui ont subi la raclée de Yewwi Askan Wi confirmée par la Cour d’Appel de Dakar ce mardi.