Litige Foncier à Niague : des journalistes, des policiers, des gendarmes s’insurgent contre la SOCABEG et accusent !

Dans le département de Rufisque, les litiges fonciers se succèdent, mais ne se ressemblent pas, surtout dans les zones qui faisaient partie de l’ex communauté rurale de Sangalkam.



Cette fois-ci, ce sont des journalistes du quotidien national le Soleil, des agents de la police Nationale, des gendarmes, des hommes d’église, des privés qui sont concernés par un litige foncier les opposant à la Socabeg. C’est dans ce cadre que ces propriétaires de terrain se sont rendus sur le site en question situé à Niague ce dimanche.



Selon Mamadou Guèye, le président de la coopérative du quotidien le Soleil, porte-parole du jour, « en décembre 2015, les agents ont acquis le terrain via le promoteur immobilier Narcisse Diatta. La société Socabeg sur la base d’un faux titre de propriété revendique ce terrain. Nous avons mené des investigations, nous avons découvert que les dirigeants de la Socabeg ont bénéficié de la complicité d’un inspecteur des Impôts et Domaines pour obtenir un faux titre de propriété sur le site en question », a-t-il déploré. Entouré des autres acquéreurs, il ajoute : « Nous tenons à lancer 3 messages. Le premier, c’est que nous ne voulons plus voir roder la Socabeg autour du terrain.



Le 2e c’est à l’endroit de l’Autorité. Nous l’alertons parce que nous sommes déterminés à défendre notre bien, car nous sommes en train de vivre un véritable drame. Nous disons à la Socabeg que si ces pratiques mafieuses ont pu prospérer par le passé cela ne passera pas avec nous, parce que nous sommes des journalistes, des policiers, des gendarmes et de hommes d’église qui avons acquis ces terrains, à la sueur de notre front, donc nous allons défendre notre bien vaille que vaille » , a martelé Mamadou Guèye, le président de la coopérative d’habitat du quotidien le Soleil.

Selon lui, ladite société citée dans cette affaire est en train de faire illégalement des terrassements, malgré l’arrêté de la DSCOS qui a été saisie pour mettre la lumière sur cette affaire de plus de 2 ha...