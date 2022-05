Liste nationale de BBY : Selon Déthié Fall, la coalition de la majorité n’a pas respecté la parité.

Dans un point de presse tenu en urgence au siège du PRP après le passage pour vérification régie par la loi électorale au niveau de la direction générale des élections, la coalition Yewwi Askan Wi, estime que Benno ne doit en aucun cas participer aux élections législatives de juillet 2022. Pour cause, la liste nationale n’aurait pas, selon le mandataire national, Déthié Fall, respecté la parité, car deux noms de femme respectivement à la 43e et 44e place se seraient succédé.







« J’ai passé la journée à la direction générale des élections. Selon l’article 177 du code électoral, dans son dernier alinéa, donne la possibilité à chaque mandataire de procéder à la vérification des listes d’autres coalitions. Mais à notre grande surprise, nous avons vu deux femmes qui se sont succédé à la 43e et 44e position de la liste des suppléants. Elles s’appellent respectivement Rokhaya Ndao née le 12/03/1965 et la 44e s’appelle Maïmouna Ndiaye, née le 08/11/1966 », constate le mandataire qui dit appeler la commission des dépôts et la CENA qui lui ont produit un procès-verbal de constat qu’ils ont brandi durant leur point de presse.