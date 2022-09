Ligue des champions : Édouard Mendy absent contre Salzbourg…

D’après le nouvel entraîneur des blues de Chelsea, Graham Potter, en conférence de presse d’avant match, son gardien de but, Édouard Mendy, sera absent pour le match de ce mercredi contre le RB Salzbourg. L’ancien rennais n’était pas dans le groupe, ce mardi, lors de l'entraînement collectif de ce mardi.



Le portier sénégalais serait touché à un genou et donc forfait. Après avoir débuté sur le banc lors du déplacement de son équipe au Dynamo Kiev, Mendy devra de nouveau céder sa place à sa doublure Kepa…



Inquiétant pour la sélection sénégalaise qui doit disputer deux rencontres amicales les 23 et 27 septembre, respectivement contre la Bolivie et l’Iran.



Aliou Cissé qui va bientôt convoquer sa liste de joueurs, a quelques soucis à se faire à ce poste avec un Alfred Gomis qui ne joue plus en club, et là Édouard Mendy qui est blessé.



Même si Seny Dieng, Alioune Badara Faty et Bingourou Kamara semblent être des solutions pour le coach des Lions…