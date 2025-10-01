Ligue des Champions: Monaco arrache le nul (2-2) en fin de match face à Manchester City

Monaco est parvenu à arracher le match nul mercredi face à Manchester City (2-2) grâce à un pénatly en toute fin de match et malgré un doublé d'Erling Haaland, lors de la deuxième journée de Ligue des Champions.



Les Monégasques, qui n'ont jamais abdiqué, remportent leur premier point dans cette C1. Après l'ouverture du score par Haaland (15), ils sont revenus au score trois minutes plus tard avec une superbe frappe dans la lucarne de Teze (18). Si Haaland a redonné l'avantage aux Mancuniens avant la mi-temps (44), une faute de Bernardo Silva dans la surface a offert un pénalty à Monaco, transformé par Dier (89).

