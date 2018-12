Ligue Europa : Qualification historique de Rennes en 16es de finale, grâce à un doublé de Ismaïla Sarr

Rennes va disputer pour la première fois de son histoire les 16es de finale de la Ligue Europa. Les Bretons ont arraché leur qualification ce jeudi en dominant Astana (2-0). Ils ont réussi à graver une page dorée dans le livre d'or du club, grâce à Ismaiïla Sarr. Les Rennais ont trouvé l'ouverture par leur sauveur, l'international sénégalais, qui a signé un doublé (67e, 73e).



Déjà auteur d'un but et d'une passe décisive lors des cinq premiers matches de poule, Ismaïla Sarr a confirmé son statut d'homme clé de Rennes en Ligue Europa. Son doublé restera gravé dans les mémoires des supporters rennais, pour récompenser un match où il a apporté un danger constant. Sur son côté droit, le joueur formé à Génération Foot a écœuré la défense kazakhe par ses dribbles et ses accélérations.



Après avoir été à l'origine de la plus grosse occasion de la première période, en s'appuyant sur Siebatcheu qui a remis pour la frappe de Traoré (32e), Ismaïla Sarr a débloqué le match en étant fauché dans la surface par Zainutdinov, qu'il avait pris de vitesse. Bourigeaud a vu son penalty repoussé, mais Sarr a bien suivi pour ouvrir le score (67e). Euphorique, il a placé une frappe surpuissante sous la barre pour enfoncer Astana (73e). Il aurait même pu être passeur décisif pour Bourigeaud (80e) après un nouveau démarrage sur son côté droit.