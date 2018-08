Ligue 1 française : Ismaïla Sarr a déjà bien entamé sa saison

Ismaila Sarr a brillamment lancé sa saison en Ligue 1 française. L'international sénégalais est reparti sur les mêmes bases que la saison passée. Le joueur du Stade de Rennes a confirmé qu'il revient à un très bon niveau, après la Coupe du monde.



Ce dimanche, les joueurs de l'Olympique de Marseille ont su réagir (2-2) après avoir été menés 0-2 à la pause. L’attaquant sénégalais s’est illustré. Ismaila Sarr a joué 90 minutes, et a été très actif sur le côté droit de l'attaque rennaise. La flèche Sarr, alignée en attaque dans le 4-1-4-1 breton, a fait l'essentiel. Le natif de Saint-Louis a obtenu un penalty converti par Bourigeaud (38e) et a profité de l'erreur de Pelé, pour marquer le deuxième but rennais (2-0, 45e+1). L’attaquant sénégalais a ainsi inscrit face à l'OM son deuxième but en trois journées de Ligue 1 française..