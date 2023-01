Ligue 1 : Les mondialistes Sénégalais, Krépin et Ismaël Jakobs honorés par l’AS Monaco …

De retour de la coupe du monde de football Qatar 2022, les joueurs de l’AS Monaco ayant pris part au mondial, ont été célébrés par leur club ce dimanche au stade Louis II.

Ils sont six joueurs de l’ASM, dont deux Sénégalais, Ismaël Jakobs et Krépin Diatta, à avoir disputé le mondial où ils auront fait briller leurs couleurs nationales et celles de leur club.

En marge du match de Ligue 1 qui opposait l’AS Monaco à Brest (1-0), les monégasques concernés (Krépin Diatta, Minamino, Ismaël Jakobs, Youssouph Fofana, Disasi, Embolo) ont chacun reçu un petit cadeau sous forme de tableau avec le portrait des joueurs, en guise de félicitations.