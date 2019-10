Ligue 1 : Gana Guèye marque son premier but avec le PSG face à Angers (4-0)

Le Paris Saint-Germain s'est imposé sans trembler, ce samedi, au Parc des Princes, face à Angers, son dauphin, au coup d'envoi. Les champions de France en titre ont rapidement ouvert le score par l'intermédiaire de Sarabia, d'une frappe du gauche qu'il a eu tout le temps d'armer vu la passivité des défenseurs (13e).



Le deuxième but était signé Icardi, à l'affût au second poteau, qui reprenait un centre en retrait de Sarabia (37e). Idrissa Guèye a alourdi la marque (3-0), puis par Neymar, encore une fois très actif, et buteur à la dernière minute (90e).



C'était soir de première, au Parc des Princes. Gana Guèye n'est pas le seul à avoir marqué son premier but avec le PSG, en Ligue 1. Ce fut également le cas Pablo Sarabia. Le milieu international sénégalais, qui avait raté sa reprise face au but (13e), s'est rattrapé ensuite.