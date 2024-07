Levée du corps de Baba Diao : Témoignages unanimes sur un magnat du pétrole sénégalais

Abdoulaye Diao à l’état civil, plus connu sous le nom de Baba Diao Itoc aura beaucoup marqué l’histoire économique du Sénégal particulièrement avec son implication dans le secteur des hydrocarbures. Baba Diao a fait ses cours en classes préparatoires d’entrée aux Grandes écoles dans le célèbre lycée Louis-le-Grand et a intégré l’Ecole centrale de Paris. Le défunt homme d’affaires parmi les plus prospères et les plus effacés du Sénégal, est par ailleurs, PDG d’International trading oil and commodities (Itoc).



Itoc était même collé à son nom : « Baba Diao Itoc ». En 2016, il est classé parmi les grosses fortunes en Afrique francophone par le magazine Forbes Africa. Il est dans le trio de tête chez les Sénégalais avec Yérim Sow de Teliyum et Serigne Mboup de Ccbm. Issu d’une famille démunie, Baba Diao deviendra liquide comme le pétrole, cette ressource précieuse dans laquelle il connaîtra la gloire. Mais celle-ci prend fin à 82 ans. le magnat du pétrole sénégalais a, heureusement, vécu le premier baril au Sénégal.





Ce jeudi, à l’occasion de la cérémonie de levée du corps du magnat du pétrole sénégalais, des personnalités se sont présentées pour prier pour leur ami, frère, collaborateur. On peut citer les anciens ministres comme Aly Ngouille Ndiaye, Idrissa Seck, Youssou Ndour, Souleymane Ndene Ndiaye, Amadou Kane. Le maire de la ville de Dakar également, Barthélemy Dias était présent de même que son père, Jean Paul Dias qui a beaucoup partagé avec le défunt Baba Diao Itoc. Mais aussi, des hommes d’affaires comme Pierre Goudiaby Atepa. Les témoignages étaient tous unanimes.