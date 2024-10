Les précisions de BDF : « Que vous ayez voté pour moi ou non, je suis votre président ».

Le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye tient à faire savoir à la population qu' il est le président de tous les Sénégalais sans distinction. À ceux qui lui reprochent de parti pris, le président de la République fait des précisions de taille. "J'ai pris l'engagement de servir solennellement chaque Sénégalais sans distinction que vous ayez voté pour moi ou non , je suis votre président. C'est pour honorer cet engagement que j'ai renoncé à mes fonctions de secrétaire général du Parti Pastef les Patriotes", a indiqué BDF lors de son discours, avant d'ajouter , "afin de me placer au-dessus des querelles partisanes, consacrant toute mon énergie au service exclusif de ma nation. » Face aux nombreux défis qui se dressent devant nous, j'exhorte chaque Sénégalais à résister aux tentatives de la division et aux manipulations , c'est dans l'unité que nous trouverons la force nécessaire pour relever ces défis. Ensemble, dans la solidarité et le respect, nous serons plus forts".