Les pays des Brics appellent Israël à "cesser immédiatement" les attaques contre la Finul

Les pays membres des Brics ont appelé mercredi dans une déclaration conjointe Israël à "cesser immédiatement" les attaques contre la force de l'ONU au Liban (Finul) et à "préserver l'intégrité territoriale" de ce pays.



"Nous condamnons fermement les attaques contre le personnel de l'ONU et les menaces à leur sécurité et demandons à Israël de cesser immédiatement ces actions", a indiqué ce groupe de pays dont font partie notamment la Chine, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil.