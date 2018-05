Les nouvelles révélations du tradipraticien Al Assaniyou : "Il y a trop de pratiques occultes au Sénégal (...) Pourquoi les malfaiteurs s'en prennent au sexe des enfants"

De retour d'une tournée européenne, le tradipraticien Al Assaniyou Nouroulah a accordé un entretien à Dakaractu. Interview dans laquelle le marabout a rendu hommage aux Sénégalais de l'Extérieur et a plaidé en leur faveur pour une meilleure considération de la part de leurs familles laissées au Sénégal.

Toujours sur cette lancée, Al Assaniyou demande aux tradipraticiens qui sont souvent sollicités par les émigrés de faire montre de droiture et d'honnêteté envers ces sénégalais qui ne méritent pas d'être roulés dans la farine. Pour lui, ces hommes et femmes qui se tuent à la tache pour subvenir aux besoins de leurs familles, n'ont pas à être "escroqués". Al Assaniyou s'est aussi prononcé sur la recrudescence des accidents au Sénégal et l'ablation de sexe d'enfants. A son avis, ces drames sont le fruit des pratiques occultes qui ont fini de se répandre sur le territoire national. Malheureusement, les choses risquent d'aller crescendo, prévient-il non sans assurer qu'il ne laissera pas faire les malfaiteurs. Comme il l'avait fait lors de la série de rapts qui avait installé la psychose au Sénégal, Al Assaniyou a recommandé des prières pour se prémunir contre les malfaisants.