Les attentes suscitées par le Référentiel "Sénégal Vision 2050" : le président Bassirou Diomaye trace le chemin vers une transformation

Dans son discours, M le président a souligné l’importance de rompre avec les pratiques du passé, évoquant une volonté collective de bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère. Il a exprimé sa détermination à traduire en actes les aspirations du peuple, tout en insistant sur la nécessité d’une gouvernance publique responsable et inclusive.

« La Vision Sénégal 2050 n’est pas seulement un document stratégique, mais un véritable pacte social qui vise à dépasser les clivages et à promouvoir une nation solidaire et résiliente », a-t-il déclaré. Le chef de l’État a également rappelé les défis auxquels le Sénégal fait face, notamment une économie historiquement dépendante des matières premières, et a mis en lumière l'urgence d'une transformation locale et d'une valorisation des ressources.

En présentant les grandes lignes du référentiel, il a insisté sur la création d'une industrie dynamique et sur le soutien aux jeunes talents, souvent contraints de chercher des opportunités à l'étranger. Le projet vise également à renforcer le secteur privé national pour faire face aux enjeux économiques contemporains.

Le président a conclu en appelant à l'unité de tous les Sénégalais, tant sur le territoire national qu'à l'étranger, pour faire de cette vision une réalité. « Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur, ancré dans le progrès et le bien-être de chaque citoyen », a-t-il affirmé, promettant une mise en œuvre rigoureuse des mesures prévues dans le cadre de cette initiative.