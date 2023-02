Les Images de la visite de Mme le Ministre Fatou Diané à prokhane

Le 30 janvier 2023 Dr Fatou Diané Gueye Ministre de la Femme ,de la Famille et de la Protection des Enfants a effectué la Visite du Daara Sokhna Mame Diarra Bousso de Porokhane en prélude du Magal de Prorokhane.

Accompagnée de Serigne Bassirou Porokhane et d’une importante délégation , Mme le Ministre a saisi l’occasion pour s’enquérir des conditions de vie et d’apprentissage du Daara de Porokhane à qui elle a offert un lot d’équipements composé de moulin ,de matelas et lot de kit d’hygiènes.

Aussi a-t-elle poursuivi par des Ziars au Mausolée de Sokhna Mame Diarra Bousso ,chez le khalif Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké avant de se rendre chez Sokhna Baly Mountakha et auprès des autres familles religieuses .