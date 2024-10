Législatives / Organisation débats entre candidats : Le Cnra oppose son véto et apporte des précisions

La Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra) a sorti un communiqué pour apporter des précisions suite à l’invite du leader du Pastef Ousmane Sonko lancé à l’ancien Pm Amadou Bâ pour un débat public. « Depuis quelques jours, des informations relatives à l'organisation d'un débat, entre deux (02) listes, à travers leur tête de liste, sur les quarante-et-une (41) listes déclarées recevables, sont diffusées dans certains médias nationaux et internationaux », lit-on dans le communiqué du Cnra.



Ainsi, le Cnra précise que, « selon le Code électoral, l'organisation de débats radiodiffusés ou télédiffusés pendant la campagne électorale incombe à l’Organe de régulation. Le cas échéant, celui-ci est tenu de faire respecter, selon qu’il s’agit de l’audiovisuel public ou des autres médias, respectivement les principes d’égalité et d’équilibre. » En effet, un tel dispositif n’a pas été mentionné dans ledit code du Cnra contrairement à l’international et dans beaucoup de pays. « Selon l'article LO. 135 du Code électoral : « L'organe de régulation des médias peut, en sus du temps d'émission dont dispose chaque candidat, organiser des débats radiodiffusés ou télévisés contradictoires à la condition que de telles émissions permettent à chacun des candidats d'intervenir. » Le Cnra qui fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions réglementées des médias audiovisuels pendant les campagnes électorales explique dans la note : « N'ayant accordé aucune autorisation dans le sens de l'organisation d'un débat, les chaînes de radio ou de télévision, quel que soit le support utilisé, ne sont pas habilitées à diffuser une telle émission dans le cadre de la présente campagne électorale. » Cependant, poursuit la note, « le Cnra informe avoir proposé, dans le cadre des concertations sur le processus électoral, la révision de certaines dispositions du Code électoral, y compris celles favorisant l’organisation régulière de débats, notamment pour les élections nationales... »