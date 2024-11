Législatives/Mbour: Après avoir accompli son acte citoyen, Maguette Sène rappelle " la longue tradition démocratique du Sénégal"

La tête de liste nationale de la coalition " La Marche des Territoires ", Andu Nawlé, Maguette Sène s'est réjoui du bon déroulement du vote, ce dimanche 17 novembre 2024. Après avoir accompli son acte citoyen aux environs de 15h, le maire de Malicounda a réagi aux micros des journalistes: "On a voté dans le calme. Si la démocratie était un corps, on peut dire que l'élection en est le poumon. Une élection permet à la démocratie de respirer. On ne pouvait pas attendre mieux du Sénégal, un pays de longue tradition démocratique où les gens votent depuis les indépendances. Cette élection est un moment important dans la marche de notre démocratie parce qu'on sort d'une élection présidentielle avec une alternance et c'est important que les législatives puissent se tenir. Nous allons continuer à cohabiter ensemble et ce désir de vivre ensemble est le fondement de notre nation", a soutenu Maguette Sène, tête de liste de la Marche des territoires, "And Nawlé".