Législatives 2024 – L’inter-coalition ne tiendra qu’à Dakar, Tivaouane et Guédiawaye.

Selon des informations de Dakaractu, l’inter-coalition qui était censée regrouper « Takku Wallu Sénégal », « Samm Sa Kaddu » et « Jamm Ak Njariñ » dans tous les départements du Sénégal n’a, finalement, pas réussi son pari. Elle ne tiendra qu’à Tivavouane, Guédiawaye (où Aliou Sall et Néné Fatoumata Tall seront chefs de file) et Dakar.





Les négociateurs se sont longtemps heurtés, et ce, pendant toute la journée de ce lundi, sans aucun consensus autour de la répartition des sièges à Dakar. En effet, un réel quiproquo s’était installé. « Jamm Ak Njariñ » de Amadou Ba et Cie trouvait anormal que « Samm Sa Kaddu » de Khalifa Sall et Cie aient voulu s’adjuger 04 sièges dans la capitale, ne lui octroyant qu’un seul. Les 02 autres sièges restants revenant à Takku wallu Sénégal de l’Apr et du Pds.





S’estimant lésé, d’autant plus que, sous ce schéma, la liste qui porte la coalition empoche forcément toutes les voix engrangées et en profite au décompte final sur la liste nationale, Amadou Bâ et ses alliés réclamaient un deuxième siège qui devait ramener Khalifa et Cie à ne pourvoir que 3 députés et non 04.



Selon toujours les sources de DakarActu, ce point d’achoppement, finalement dépassé pour Dakar, ne l’a pas été pour les autres départements du Sénégal.



Au final, Takku Wallu Sénégal et Samm Sa Kaddu se sont mises dans les conditions de continuer à cheminer dans un grand nombre de départements, au moment où Jamm Ak Njariñ de l’ancien candidat à la présidentielle s’est isolée et cheminera seule dans plusieurs départements. Affaire à suivre…