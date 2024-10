Législatives 2024: L'Intercoalition Sam sa Kaddu, Jam Ak Njarin et Takku Wallu Sénégal démarre la campagne par un Giga rassemblement à la Biscuiterie

Les leaders de l'intercoalition Sam sa Kaddu, Jam Ak Njarin et Takku Wallu se sont donnés rendez-vous, ce dimanche 27 octobre 2024 à l'Esplanade "Lem Gui" de la commune de Biscuiterie pour le démarrage de la campagne en vue des élections législatives du 17 novembre 2024. Barthélémy Dias a dirigé la délégation de la coalition Sam sa Kaddu en compagnie de la tête de liste départementale, Babacar Mbengue, Maire de Hann-Bel-Air. L'ex député Saliou Dieng du PDS a lu la motion de soutien de l'intercoalition au candidat Bougane Gueye Dany, emprisonné à Tamba depuis quelques jours. Le leader de Gueum Sa Bopp était representé par Moussa Niang. Me Djibril War a pris la parole au nom de la coalition Takku Wallu. L'ancien maire de Dakar et candidat à la présidentielle, Khalifa Sall, l'ancienne ministre Ndeye Saly Diop Dieng, des responsables du Parti PUR, sont tous présents au meeting d'ouverture de l'intercoalition.