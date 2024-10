Législatives 2024 : Cheikh Abdou Mbacké Dolly brise le silence et marque son désaccord avec Pastef et Sonko

Malgré des soutiens passés, Cheikh Abdou Mbacké Dolly a exprimé son profond désenchantement vis-à-vis du parti Pastef, qu’il accuse d’incompétence. Selon lui, l’ambition de Sonko et de ses alliés à gouverner est compromise par un manque flagrant de préparation et d’efficacité. Ce constat le pousse à se distancer du mouvement et à avertir le leader de Pastef sur les conditions de son soutien futur.







Malgré sa rupture avec Pastef, Cheikh Abdou Mbacké Dolly n'a pas fermé la porte à un éventuel rapprochement avec Ousmane Sonko. Toutefois, il lui a posé des conditions strictes : "Si Sonko destitue Cheikh Omar Diagne, je serai dans sa vision. Si Pastef remporte la majorité à l’Assemblée nationale, il devra abroger la loi d’amnistie, criminaliser l’homosexualité, et rétablir une législation contre l’offense aux chefs religieux." Pour Mbacké, la politique doit être plus que des promesses, elle doit répondre aux attentes profondes des citoyens, notamment en matière de respect des valeurs religieuses et sociales du pays.







En somme, Cheikh Abdou Mbacké Dolly a tracé une ligne de rupture nette avec Pastef, tout en envoyant un message fort à Sonko et à ses partisans : il ne saurait y avoir de soutien sans réformes fondamentales. Les législatives de 2024 s’annoncent donc comme un terrain de confrontation où les enjeux de gouvernance, de valeurs et de responsabilité seront au cœur du débat. L’avenir politique du Sénégal pourrait bien se jouer sur cette ligne de fracture, où l’équilibre entre le respect des traditions et les exigences de modernité semble plus que jamais incertain.