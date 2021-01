Le panier de Sokhna Maï/Infertilité chez la femme : le traitement miracle du fruit « 4 côtés »

L’infertilité peut venir de l’homme (30%), de la femme (30%) ou des deux à la fois. D’autre part, dans certains cas, l’infertilité ne peut pas s’expliquer. 80% des cas de stérilité féminine sont dus principalement aux facteurs d’Âge mûr, c’est-à-dire à partir de 35 ans la capacité reproductive diminue et après 40 ans cette capacité tombe en dessous de 10%.

Les facteurs de cette maladie sont variables. On peut en citer quelques comme le facteur tubo péritonéal. Dans ce cas là, les trompes de Fallope sont atteintes d’une lésion quelconque. Endométriose, ici le tissu utérin se développe à l’extérieur de l’utérus. Il y a aussi d’autres facteurs de risque tels que le myome, les maladies sexuellement transmissibles, les maladies chroniques.

Toutefois, il y a bien moyen de remédier à cette maladie. Pour traiter l’infertilité chez la femme, il existe des méthodes et médicaments pharmaceutiques souvent prescrits par les médecins. Mais d’après le Dr Daouda Ciss, un gynécologue, ces traitements sont parfois à des prix élevés, ce qui freine le plus souvent les patients à y avoir recours.

Cependant, un fruit en provenance de la Côte d'Ivoire commence à gagner du terrain et les consciences de par ses vertus. Il s’agit du fruit nomé « 4 côtés ». Il provient de l’arbre du tetrapleura tetraptera. Le fruit « 4 côtés » est utilisé pour le traitement de nombreuses maladies en Afrique, particulièrement dans la fertilisation de la femme. Il est excellent pour soigner les maladies comme : les kystes, le début de fibromes, trompes bouchées ou règles douloureuses. De même grâce au parfum qu’il contient, il permet de lutter contre les démangeaisons vaginales, donne une bonne odeur intime à la femme.



Celles qui traitent leur infertilité seront bien servies par Maman Fifi comme la surnomment ses proches. Une femme qui connaît bien la question pour avoir fait des recherches sur le produit et l'avoir testé plusieurs fois avec succès.

Après avoir donné des combinaisons de ce produit dont chacune constitue un remède, elle a aussi montré comment préparer le médicament. Maman Fifi a aussi tenu à préciser la posologie. Le traitement pour l’infertilité est ainsi composé : (fruit 4 côtés, clou de girofle, poivre long, et des graines d’akpi) à écraser et à bouillir et ensuite filtrer. Cette décoction est à boire sous une température tiède matin et soir pour une durée de 3 mois.

"Ce médicament pris au début peut avoir des effets indésirables. Au départ quand vous le buvez, ça peut vous faire vomir, ça peut même vous donner mal au côté gauche, mais soyez fortes et continuez le traitement. Vous même verrez la saleté qui sortira pendant la purge. Aussi, lorsque vos menstrues viennent, ça peut venir abondamment, alors ne vous purgez pas étant indisposée!"