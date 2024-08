Le ministre Yankhoba Diémé annonce une séance plénière, ce lundi 02 septembre

Le ministre du Travail, de l’emploi et des relations avec les institutions, Yankhoba Diémé a assisté à l’ouverture de la deuxième session extraordinaire de l’année 2024 de l’Assemblée nationale. Il a été retenu selon le représentant du gouvernement du Sénégal qu’une commission des lois se tiendra le samedi prochain suivie d’une séance de plénière le lundi 02 septembre.



« Je suis là à l’Assemblée nationale pour représenter le gouvernement sur la convocation en session extraordinaire. Je vais me limiter aujourd’hui sur la forme pour dire qu’effectivement, ce matin, le président de l’Assemblée nationale après avoir constaté l’atteinte du quorum sur la présence de 98 députés a ouvert la session et comme se veut la tradition a aussitôt levé la séance pour la réunion de la conférence des présidents à laquelle également j’ai pris part au nom du gouvernement du Sénégal, en ma qualité de ministre en charge des relations des institutions et effectivement, c’est cette instance qui guide l’agenda des travaux. Je voudrais vous rassurer que tout se déroule normalement. La conférence des présidents a retenu que la commission des lois se réunira samedi prochain. C’est le samedi 31 Août et que le lundi 02 septembre se réunira l’Assemblée nationale en plénière pour statuer sur le projet de loi de révision de la constitution et telle est l’économie des propos du jour en préférant me limiter à la forme. J’informe que le ministre de la Justice prendra part aux travaux de la commission des lois et aux plénières.



Dieynaba Agne