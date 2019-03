Le ministre Samba Sy sur le dialogue : ‘’L’idée, c’est de rassembler les sénégalais autour du Sénégal…’’

La stabilité, la cohésion, l’unité (…) fondent l’appel au dialogue du président de la République Macky Sall de l’avis du secrétaire général du Parti de l’Indépendance et du Travail, en l’occurrence le ministre du travail, du dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions.

Sur le bilan des actions posées par son ministère, Samba Sy avance le relèvement du smic et du smac, les efforts consentis sur les ponctions de retraite, le maintien des prix des denrées de première nécessité entre autres. Sur les projections, il confie s’atteler pour aller à la rencontre des aspirations du peuple en tenant compte des attentes et des besoins de celui-ci dans l’optique d’offrir aux sénégalais un meilleur cadre de vie.