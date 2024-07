Le Sénégal accueille du 18 au 19 juillet, la 5ème LPG Expo d'Afrique de l'Ouest

Ce mercredi 10 juillet s’est tenu à l’hôtel King Fahd, la conférence de presse qui s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la rencontre internationale intitulée, la 5éme édition du West Africa Gaz de Pétrole Liquéfié ( GPL) Expo.



En effet, l'industrie du Gaz de Pétrole Liquéfié ( GPL) se prépare à son plus grand événement régional. Le Sénégal accueille la 5ème Édition du West Africa LPG Expo, les 18 et 19 juillet 2024 à Diamniadio.



L'événement est soutenu par le ministère du Pétrole et Énergie et la World Liquid Gas Association, la voix de l'industrie mondiale du gaz liquide basée en France, aux côtés de diverses associations GPL et de représentants gouvernementaux de Ghana et Nigéria.





Les principaux sponsors des événements incluent Bharat Tanks and Vessels LLP, OLA Énergies et Oryx Énergies.



Plus de 60 fabricants de GPL de plus de 25 pays sont attendus à cette exposition pour présenter leurs derniers produits et technologies. L'exposition est gratuite pour le public et ouverte de 9h à 18h tous les deux jours.



Outre l'exposition, il y aura également une conférence industrielle régionale où les principaux acteurs de l'industrie des intervenants et parties prenantes des 5 continents partageront leurs idées et leurs meilleures pratiques, répondront aux dernières tendances, défis et opportunités de l'industrie du

GPL.



Avec plus de 1000 acteurs internationaux de l'industrie et investisseurs attendus. L'événement sera une grande opportunité pour les acteurs locaux et internationaux de construire des réseaux précieux et explorer des opportunités commerciales.