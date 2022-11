Le Golf Club de la Pointe des Almadies lance sa série de tournois mensuels

Le Golf club des Almadies (Dakar), a organisé le vendredi 04 et samedi 05 novembre un championnat de golf. Cette compétition, qui s’est tenue à la fin de chaque mois, a vu la participation de grands golfeurs professionnels et des amateurs.

La présidente du Golf club de la pointe des Almadies, Mme Fatimata Tall Dièye, le président de la Fédération sénégalaise de golf se réjouissent de la participation des golfeurs et ont fixé des défis pour développer le golf à la Pointe des Almadies...

À l’issue de ce championnat interne qui s’est déroulé au Golf club de la Pointe des Almadies à l’hôtel King Fahd Palace de Dakar et qui a été très convivial et coloré, la présidente du golf club de la Pointe des Almadies a expliqué que l’objectif était de faire découvrir le golf qui est une discipline sportive « peu visible » du grand public au Sénégal et d'avoir plus de participants les prochaines éditions avant d’exprimer sa satisfaction par rapport à l’organisation. Selon Mme Fatimata Tall Dièye, le golf est accompagné par les sponsors qui peuvent mettre les moyens techniques et financiers qu’il faut pour nous accompagner.

Le président de la Fédération sénégalaise de golf, à l’image de Mme Fatimata Tall Dièye, a affiché sa satisfaction et affirme que le défi c'est d'avoir beaucoup d'eau pour maintenir l'herbe dans le site, parce que cette herbe facilite le jeu des golfeurs.