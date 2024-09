Le Conseil national du Laïcat au chef du gouvernement : « Les menaces sont inopérantes. » L’Église ne connaît pas la peur…

Le Conseil national du laïcat (CNL), dans un communiqué évoquant les conclusions de la réunion interministérielle sur la préparation de la rentrée 2024-2025, tenue le jeudi 19 septembre 2024 et présidée par le PM Ousmane Sonko, « invite le chef du gouvernement à faire montre de plus de respect et de considération à l’endroit de l’enseignement privé catholique basé sur les valeurs évangéliques. » Les menaces sont inopérantes. L’Église ne connaît pas la peur. Elle marche dans la Vérité, la Justice et la Paix.



Ainsi, précise le Conseil national du Laicat (CNL), « l’Église est républicaine et, en matière d’éducation et de formation, elle fonde son action sur la Constitution ». Son engagement à cet égard ne saurait être flétri par un arrêté, souligne le communiqué signé par le Dr Philippe Abraham Birane Tine.