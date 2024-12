Latmingué : Le Dr Macoumba Diouf répond à l’appel du Président Diomaye et prend des mesures pour un environnement sain et sans ordures dans sa localité

En phase avec l’appel du Président BDF, le Dr Macoumba Diouf et maire de Latmingué (Kaolack) a organisé une journée de Setal Sunu gox dans sa localité. Il a saisi l’occasion pour magnifier la décision du Président Diomaye. « Cette initiative du Chef de l’État engage toute la population Sénégalaise. Nous saluons l’innovation du préfet qui a décidé d’organiser chaque mois une journée de Setal Sunu gox ainsi que sa démarche inclusive pour informer la hiérarchie mais également d’avoir impliqué presque tous les services pour la réussite de l’événement », a-t-il soutenu.



Poursuivant, le Dr Macoumba Diouf fait savoir : « nous avons aussi choisi de nettoyer le marché et la place publique. Car, le marché est un lieu que fréquente constamment la population et quant à la place publique, elle doit être nettoyée pour l’hygiène et la santé des populations. » Le maire a également invité les commerçants et populations qui fréquentent le marché à jouer leur partition pour un environnement sain et sans ordures. Il a également lancé un appel à ceux qui ont des cantines non utilisées et transformées en dépotoirs pour se rapprocher de la municipalité. Cependant, il a décidé d’augmenter les toilettes pour mieux soulager les populations dans sa localité.