Assemblée Nationale - Vision d’un Sénégal Meilleur : Abdoulaye Sylla, l'incarcation d'un homme digne et pieux

Lors de la cérémonie de lancement de la coalition AND BEESAL Sénégal, Abdoulaye Sylla a partagé une vision inspirante pour un Sénégal meilleur, affirmant sa détermination à obtenir une place à l’Assemblée nationale lors des élections du 17 novembre. Après avoir rencontré des obstacles lors de la présidentielle, Sylla espère se rattraper avec ses propositions éclairées pour l’avenir du pays.

« On dit que le travail, tu dois l’apprendre, mais tu dois aussi avoir l’expérience. Depuis 11 ans, je rêve de mon avenir. J’entends des gens parler de création d’emplois, mais ils ne savent pas que c’est moi le champion dans ce domaine. C’est ce que je crois, et je le dis chaque jour », a affirmé Abdoulaye Sylla avec conviction.

Dans son discours, Sylla a mis en avant les valeurs qui le guident. « Je suis un homme calme parce que je suis bien éduqué. Mes parents m’ont inculqué des valeurs fondamentales qui m’ont beaucoup aidé. Je suis croyant, et cheikh Ahmadou Bamba m’a montré le chemin », a-t-il déclaré, soulignant l’importance de son parcours personnel dans sa vision politique.

Son engagement envers le Sénégal est palpable, et il se voit comme un leader capable de diriger le pays vers un avenir meilleur. « J’ai eu des références qui m’ont motivé tout au long de mon chemin, et je compte continuer à être là pour le Sénégal », a-t-il promis.

Abdoulaye Sylla se positionne donc comme un homme de foi et de valeurs, prêt à apporter un changement positif et à incarner l'espoir d'un Sénégal en pleine transformation. Sa candidature aux législatives témoigne d'une volonté farouche de servir son pays et de répondre aux défis qui l'attendent.