Face au blocage institutionnel / Alioune Sarr soutient Pastef pour les Législatives : « Soyons plus cohérents et intelligents... »

Lors d'un rassemblement vibrant, Alioune Sarr a annoncé une mobilisation décisive pour l’Alliance Pour le Sénégal Andandoo Ngir Senegaal, soulignant l'importance de l'engagement citoyen face aux défis actuels du pays. Cet événement a été l'occasion de rassembler les militants et de renforcer les liens au sein du mouvement.



Dans le cadre des élections législatives à venir, Sarr a exprimé son soutien à Pastef, appelant à la cohérence politique et à l’unité. Il a rappelé que, depuis 1960, aucun président, qu'il s'agisse de Senghor, Diouf, Wade ou Macky, n’a pu gouverner sans une majorité à l’Assemblée nationale. Il a souligné que « c’est inconcevable qu’on attende des résultats d’un président sans lui donner le soutien nécessaire ».



Alioune Sarr a alors interpellé les Sénégalais, leur demandant de se mobiliser pour offrir une large majorité à Bassirou Diomaye Faye. « Askan dou wedy bopam », a-t-il déclaré, insistant sur le fait qu’un peuple intelligent et conscient ne doit pas se contredire. Il a lancé un appel vibrant à éviter le blocage institutionnel, essentiel pour la mise en œuvre des réformes nécessaires à l’avenir du pays.



« Ensemble, construisons un avenir meilleur et évitons le chaos institutionnel », a-t-il conclu, exhortant tous les Sénégalais à faire entendre leur voix lors des législatives.