Lancement du projet REPER : Un pas décisif pour des environnements alimentaires sains et durables en Afrique de l’Ouest

La situation alimentaire en Afrique de l’Ouest est critique, avec plus de 70% de la population n’ayant pas accès à une alimentation saine. La malnutrition, sous toutes ses formes, reste l’un des plus grands défis de santé publique, exacerbée par des politiques publiques inefficaces et des pratiques de marketing qui favorisent la consommation de produits malsains. Le projet REPER entend répondre à cette crise en soutenant des actions politiques fondées sur des données probantes, permettant de remodeler les environnements alimentaires afin de garantir des régimes alimentaires plus sains, durables et accessibles à tous. Parmi les actions phares de REPER, l’on retrouve la mise en place d'une coalition d’acteurs pour promouvoir ces changements et l’évaluation des politiques publiques dans plusieurs pays de la région.







Avec une approche qui intègre la recherche, l’évaluation des politiques existantes et la mobilisation de la société civile, le projet REPER a pour objectif de transformer l’environnement alimentaire au Sénégal et dans le reste de l’Afrique de l’Ouest. En analysant les effets des politiques alimentaires et en menant des études sur l’impact de la publicité des produits malsains, notamment auprès des enfants, REPER espère apporter des solutions concrètes et pérennes pour prévenir la malnutrition et ses conséquences sur la santé publique. À travers ce projet, l’Afrique de l’Ouest pourrait bien amorcer une véritable révolution nutritionnelle, capable de répondre aux enjeux du développement durable de manière holistique et inclusive.